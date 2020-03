Das Prinzip dahinter ist eigentlich ganz einfach: Man entscheidet sich dafür, entweder einen bzw. zwei Tagen oder eine bestimmte Stundenanzahl nichts zu konsumieren. Beim „Alternate Day Fasting“ wird abwechselnd an einem Tag gegessen und am nächsten gefastet (1:1). Die bekannteste Variante wurde von der Ernährungsmedizinerin Michelle Harvie entwickelt und bezeichnet die „Fünf zu Zwei“ Diät (5:2). Hier soll an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gefastet werden, an den fünf fastenfreien Tagen darf frei wählbar konsumiert werden, wie das forum.ernährung heute berichtet.