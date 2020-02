Ein Zimmer mit Meerblick, baden am hoteleigenen Traumstrand — das hatten Ute. S und ihr Mann gebucht. Und so war es auch in der App des Veranstalters angegeben und abgebildet. Doch der Urlaub im arabischen Emirat Dubai war alles andere als traumhaft. Vor dem Hotel gab es eine Großbaustelle, auf der 24 Stunden durchgearbeitet wurde. „Wir hatten weder Meerblick noch war der Strand benutzbar. Zudem wurde der Lift neben unserem Zimmer in der Nacht gewartet, und wir konnten kein Auge zumachen“, so die Oberösterreicherin.