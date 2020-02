Im Schnitt 180 Euro im Monat zahlen Eltern für Kinder in einer städtischen Ganztagsschule in Wien. Dieser Beitrag fällt ab Herbst weg, hat Stadt-Chef Michael Ludwig (SPÖ) angekündigt. 17.000 Schüler sollen in den Genuss der Förderung kommen. Stimmt prinzipiell.