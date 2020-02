Mit einem Individualantrag dreier selbst betroffener Menschen und eines Arztes - vertreten vom Wiener Anwalt Wolfram Proksch - versucht die ÖGHL, eine Liberalisierung der Sterbehilfe in Österreich durchzusetzen. Sie plädiert für „mehr Selbstbestimmung, Würde und Menschlichkeit am Lebensende“ - und beklagt, dass hiezulande „sogar die Reisebegleitung eines schwerkranken Freitodwilligen in ein Land, in welchem aktive Sterbehilfe erlaubt ist, unter Strafe“ stehe. In Österreich sind „Tötung auf Verlangen“ (Paragraf 77 Strafgesetzbuch) und auch „Mitwirkung am Selbstmord“ (Paragraf 78) verboten, dafür drohen jeweils Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.