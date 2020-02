Nach dem Unfall fuhr der Lenker in Richtung Marktschellenberg davon, die Salzburger Polizei hinten nach. Mit Unterstützung einer Streife der Polizei Berchtesgaden konnte das Auto kurz vor Marktschellenberg gestoppt werden. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Lenker alkoholisiert war. Der Fahrer muss mit mehreren Anzeigen in Deutschland sowie in Österreich rechnen. Aufgrund der Beschädigungen am Unfallfahrzeug entstand auch eine Ölspur, die durch die Feuerwehren Neu-Anif und Marktschellenberg gebunden werden musste.