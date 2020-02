Der finnische Netzausrüster Nokia wird eine wichtige technische Innovation der fünften Mobilfunkgeneration 5G auch in 4G-Netzen bereitstellen. Als erster Infrastrukturanbieter könne man nun das sogenannte Network Slicing auch in 4G anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch am Firmensitz in Espoo mit. Dies ermögliche den Betreibern, ihre Netzabdeckung für neue mobile Konnektivitätsdienste zu maximieren.