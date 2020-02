Insgesamt seien 714.200 Asylanträge eingegangen, so das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen am Mittwoch. Der Anstieg ist vor allem auf die starke Zunahme von Anträgen von Personen aus Lateinamerika - so können etwa Venezolaner oder Kolumbianer visafrei in Spanien einreisen - zurückzuführen. Mit 45.000 verdoppelte sich die Zahl der Anträge aus dem Krisenland Venezuela, sprunghaft stieg auch die Zahl der Anträge aus Kolumbien und El Salvador an.