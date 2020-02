„Zusammenfassung: Zehn Wochen Hertha BSC“, heißt das geheime Klinsmann-Tagebuch. Und es sorgt derzeit in Deutschland für ordentlich Aufregung. Denn es ist eine knallharte Abrechnung mit dem Klub, der Vereins-Kultur, mit Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer. Pikant: Verfasst soll das brisante Schreiben schon letztes Jahr - also lange vor Klinsmanns Aus in Berlin - worden sein. Und es war angeblich nur für Investor Lars Windhorst vorgesehen, der sich so über die Zustände im Klub informieren ließ.