Portale vernachlässigen Pufferzeiten

Das Forschungsteam erfasste mithilfe von freiwilligen Studienteilnehmenden und einer App die Tür-zu-Tür-Reisezeit von insgesamt 312 Reisen, darunter 74 Flug- und 238 Bahnreisen, wie die ZHAW am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis bestätigt, was sich manch Reisender wohl auch selbst überlegt: Insbesondere bei Flugreisen fällt jede Menge Pufferzeit an, die von Reiseauskunftsportalen nicht mitberechnet wird.