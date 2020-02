Das Motto am Faschingdienstag: Verkleiden für den guten Zweck! Für seine vierte Wiener „Dreamland“-Gala zugunsten von UNICEF holte Yury Revich Stars wie Heino auf die Bühne, um für Kinder in Not Spenden zu sammeln. Wie privilegiert sich die prominenten Gäste fühlen und welchen Beitrag sie für den guten Zweck leisten? Adabei-TV hat nachgefragt.