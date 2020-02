Ein wegweisendes Urteil hat das deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe gefällt: Das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe wurde für verfassungswidrig erklärt und aufgehoben. Das könnte in Deutschland - ähnlich wie in der Schweiz - die Tür für Sterbehilfevereine öffnen, die Suizidwilligen tödliche Mittel zur Verfügung stellen.