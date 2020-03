Wiener „Gym“ sorgt mit freakigem Spot für Wirbel

Und das zeichnet unser Gym aus. Beinharter Fokus auf das, was funktioniert und wahrscheinlich funktionieren wird. Innovatives Denken auf den Ebenen Training, Education und Community. Im Endeffekt: Sich nix scheißen. Weil, wenn mal was nicht klappt.. na und? Was solls? Wieder gescheiter geworden. Wir sind nicht in der Politik, wo man sich für seine Fehler rechtfertigen muss. Wir sind im echten Leben, wo man für seine „Fehler“ dankbar sein muss, weil man jetzt etwas Neues ausprobieren kann. Fehler - wenn man vorher alles versucht hat, es so gut wie möglich zu machen - sind keine Fehler, sondern Wegänderungen in Richtung zukünftige Geilheit.