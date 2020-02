Der 27-Jährige hatte den Ermittlern zufolge am Montag „aus Spaß“ und Imponiergehabe gegenüber seiner Freundin eine Fake-Seite des Nachrichtenportals tagesschau.de erstellt, auf der in einem frei erfundenen Artikel über eine Coronavirusinfektion in Kaiserslautern berichtet wurde. Demnach sollte der Fall durch Warenlieferungen aus China bei einer örtlichen Firma aufgetreten sein.