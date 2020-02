Die Philadelphia Flyers haben mit dem Villacher Michael Raffl ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL prolongiert. Die Flyers feierten am Dienstag mit einem 4:2 zu Hause gegen die San Jose Sharks den vierten Sieg in Folge und haben nun fünf Punkte Vorsprung auf die Nicht-Play-off-Plätze. Matchwinner für das zweitbeste Heimteam der Liga war Kevin Hayes (zwei Tore, ein Assist).