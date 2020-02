Nähere Details zum Fenstersturz eines zwei Jahre alten Mädchens in Wien-Ottakring hat die Polizei am Mittwoch bekannt gegeben. So hatte sich die 26-jährige Mutter des Kindes zum Unfallzeitpunkt in der Küche befunden, die Kleine war offenbar alleine im Zimmer, als sie von einem Sofa auf das Fensterbrett kletterte und in die Tiefe stürzte. Die Kindsmutter wird angezeigt.