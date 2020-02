Ein 21-Jähriger wurde am 25. Februar kurz vor 21 Uhr von einem 18-Jährigen, beide aus dem Bezirk Freistadt, vor einem Lokal in Pregarten während einer Faschingsveranstaltung mit voller Wucht gegen die Auslagenscheibe geworfen. Der 21-Jährige schlug dabei mit dem Kopf das Glas der Auslage ein. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.