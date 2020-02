Ein 50-Jähriger aus Wels fuhr am 25. Februar gegen 20.45 Uhr in Ried im Innkreis auf der Salzburger Straße Richtung stadteinwärts. Zum selben Zeitpunkt überquerte ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Ried die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Fußgänger kam am Gehsteig zum Liegen. Der 50-Jährige leistete sofort Erste Hilfe und verständigte unverzüglich die Rettung. Der 54-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.