Ein oder mehrere unbekannte Täter legten am 25. Februar in der Zeit von 18:30 Uhr bis kurz vor 19 Uhr in Altmünster eine Mülltonne und eine Schneestange auf die Bahngleise. Um 18:58 Uhr prallte ein Güterzug von Ebensee kommend gegen die beiden Gegenstände. Der Lokführer musste eine Notbremsung einleiten. Die zerstörten Gegenstände wurden im Anschluss vom Lokführer entfernt und die Fahrt konnte fortgesetzt werden.