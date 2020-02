Mit einem Mopedauto war am Faschingsdienstag ein 59-Jähriger auf der Tauernautobahn im Pongau als Geisterfahrer unterwegs. Der Einheimische war auf die A10 aufgefahren und zunächst Richtung Villach unterwegs. Vor dem Lärmschutztunnel in Flachau bemerkte er, dass er in die falsche Richtung fuhr. Er wendete und fuhr auf dem Pannenstreifen als Geisterfahrer zurück, berichtete die Polizei.