Bei den Pret-a-porter-Schauen in Paris glänzte Anthony Vaccarello im wahrsten Sinne mit seinen Entwürfen. Seine Show für Saint Laurent, die am Dienstagabend wie üblich in einem riesigen Kubus lief, der jede Saison extra über dem Brunnen des Trocadero-Platzes aufgebaut wird, bestach vor allem durch nass schimmernde Vinylstoffe.