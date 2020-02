330.000 Kunden betroffen

Ebenso wurde A1 untersagt, diese Programme über A1-fremde Netze zu streamen, wie beispielsweise über eine App in einem öffentlichen WLAN. Man werde nun entsprechend der Anordnung diese Funktionalitäten entfernen und alle 330.000 Kunden über diese Änderungen informieren, so das Unternehmen in einer Mitteilung.