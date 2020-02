Fastentücher werden am Aschermittwoch vor den Altaren in den Kirchen aufgezogen. Mehr als die Hälfte aller Fastentücher in Österreich befinden sich in Kärnten. Das älteste aus dem Jahr 1458 hängt im Gurker Dom. Es wird derzeit vom Bundesdenkmalamt restauriert.

(Bild: Evelyn HronekKamerawerk)