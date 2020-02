In der CL gegen Lyon

Hoffentlich kostete dem Superkicker die Plansch-Session nicht zu viel Energie. Heute am Abend ist er nämlich am Champions-League-Parkett gefordert. Mit Juventus Turin tritt er auswärts bei Olympique Lyon an. Juve gilt als klarer Favorit. Die Augen sind wieder einmal auf Ronaldo gerichtet, der in seinen jüngsten elf Spielen in der Serie A immer getroffen hat und nach 30 Pflichtspiel-Einsätzen bei 25 Toren hält. Und vielleicht diente die Badewannen-Einheit mit seinen Kindern als finaler Motivationsschub.