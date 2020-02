Nach der bestätigten Coronavirus-Erkrankung eines jungen Paares aus Italien sind die ersten Notfallmaßnahmen in Tirol angelaufen. Insgesamt 62 Personen in jenem Hotel, in dem die infizierte Italienerin arbeitet, wurden mittlerweile getestet. Neun von ihnen - allesamt Hotelmitarbeiter - wurden unter Quarantäne gestellt, so das Land am Mittwoch, ebenso drei weitere Personen aus dem engen sozialen Umfeld der Frau.