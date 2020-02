Gleich zwei Wände haben in der Nacht auf Montag Einbrecher in einem Einkaufszentrum in St. Veit in Kärnten durchbrochen. Sie waren zuvor über eine Dachluke eingestiegen. In einem Elektroshop und in einem Sportfachgeschäft machten die Unbekannten reiche Beute. Von den Tätern - vermutlich Profis - fehlt derzeit jede Spur.