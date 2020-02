Coronavirus: Es wird abgeriegelt

Nur: Was die Bevölkerung wirklich interessiert, ist der Fall der Fälle. Oder besser: Was danach passiert. Wenn im Dorf, in der Gemeinde, in der Stadt ein bestätigter Corona-Krankheitsfall auftritt... Wird dann dieses Dorf, wird diese Gemeinde, diese Stadt komplett abgeriegelt, unter Quarantäne gestellt, so wie in Italien? Erst nach mehrmaligem Nachfragen kommt die Antwort von Gesundheitsreferentin Prettner: „Ja, dann wird abgeriegelt.“