Nach eineinhalb Saisonen in der neuen Generali-Arena zog der Vorstandsvorsitzende Markus Kraetschmer auch ein Zwischenfazit zum operativen Geschäft im neuen Stadion. Ein Vergleich der Zahlen der letzten Saison in der alten Generali-Arena vor der Modernisierung (2015/16) mit jenen der ersten Saison im neuen Stadion (2018/19) zeige, dass die Einnahmen in den Bereichen Ticketing, VIP, Bandenwerbung, Merchandising, Side-Events Spieltag und Events Nichtspieltag deutlich erhöht werden konnten.