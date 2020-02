Virologin warnt vor „falschem Wiegen in Sicherheit“

Auch die Maßnahmen in Innsbruck würden funktionieren. Komme man aus einer betroffenen Region in Italien und spüre Symptome, dann sei es wichtig, so wie das in Innsbruck betroffene Paar nicht hinauszugehen. Stattdessen solle man beim Arzt oder der Servicehotline der AGES anrufen, so Puchhammer-Stöckl vom Zentrum für Virologie in Wien. Dann käme es gegebenenfalls zu einem Test auf das Virus.