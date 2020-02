Letzte Station Detroit

Sein letztes NHL-Match bestritt Vanek am 23. März des Vorjahres. Damals trug er das Trikot der Detroit Red Wings, für die er bereits in der Saison 2016/17 gespielt hatte. Begonnen hatte der Flügelstürmer seine Spielerlaufbahn in der besten Eishockey-Liga der Welt am 5. Oktober 2005 bei den Buffalo Sabres, bei denen er bis zum 27. Oktober 2013 unter Vertrag stand. Weitere Karriere-Stationen in der NHL waren dann die New York Islanders, Montreal Canadiens, Minnesota Wild, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Vancouver Canucks sowie die Columbus Blues Jackets.