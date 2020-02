Offenbacher wird somit Teamkollege des 31-jährigen Linksverteidigers und Ex-Austrianers Thomas Salamon. Mit dem 31-jährigen Stürmer Mihret Topcagic steht zudem ein weiterer früher in der Bundesliga tätig gewesener Akteur im Suduva-Kader. Offenbacher war bereits von August 2018 bis Jänner 2019 in Marijampole im Einsatz und brachte es dabei in 13 Ligaspielen auch auf drei Tore. Gemeinsam jubelte man damals über den Meistertitel in der Ganz-Jahres-Meisterschaft.