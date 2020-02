Minister plante auch Antrittsbesuch in Tirol

Es war nicht der einzige Minister-Termin, der an diesem Faschingstag platzte: Nehammer wollte am Nachmittag eigentlich nach Tirol. Antrittsbesuch. Doch da grassierte das Virus – also doch wieder nach Wien zum Einsatzstab. Die Polizisten in Innsbruck dürfen jetzt auch auf Nehammer warten. Zumindest einen Punkt in seinem Terminkalender konnte der jung wirkende Minister abhacken: Den Antrittsbesuch bei Salzburgs Polizei-Spitze – samt ein bisschen Small Talk mit unseren Ordnungshütern.