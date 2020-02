„Dort leben, wo andere ihren Urlaub verbringen – das ist hier in Landeck möglich. Die lebenswerte Stadt Landeck ist umgeben von traumhaften Bergen, zahlreichen Burgen und Schlössern, idyllischen Dörfern und abwechslungsreichen Naherholungsgebieten“ – so ein Textauszug aus dem „Imageschreiben“ der Stadt Landeck im Werben um niedergelassene Ärzte. Bis jetzt will sich aber kein Mediziner niederlassen, obwohl die Ärztekammer vier Stellen – zwei für Allgemeinmedizin und je eine für innere Medizin und Augenheilkunde und Optometrie – ausgeschrieben hat.