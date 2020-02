Hamsterkäufe in Norditalien

In den norditalienischen Regionen wurden diese Woche Schulen und Universitäten geschlossen, auch Ausflüge ins In- und Ausland sind derzeit verboten. Supermarktkunden in Ligurien standen am Montag oftmals vor leeren Regalen. Nach Hamsterkäufen wegen des Coronavirus waren viele Produkte nicht mehr verfügbar. In einem Geschäft in Genua waren etwa Nudeln, Toilettenpapier und Konservendosen absolute Mangelware geworden.