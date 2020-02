Suche nach passenden Quartieren gestartet

Salzburgs Weg ist klar: Keine Panik, das öffentliche Leben nicht einschränken und sicher keine Abriegelung, wie es in Italien und China der Fall ist. „Das ist nicht angebracht. Besser ist, wenn die Infizierten zu Hause bleiben. Wir sorgen dafür, dass sie dort bestens versorgt werden“ , so Haslauer. Wer aber medizinische Hilfe benötigt, soll sie entweder in gesonderten Unterkünften oder in schweren Fällen auf der Isolierstation des Krankenhauses bekommen. „Wir sind derzeit auf der Suche nach geeigneten Unterkünften. Wir haben drei Gruppen: Eine für Personen, die aus einem Risikogebiet kommen und nicht zuhause die Quarantäne verbringen können. Eine für Touristen, die Symptome aufweisen, und eine für die medizinische Versorgung von leichten bis mittleren Fällen“, erklärt Spitalsreferent, Landesvize Christian Stöckl. Derzeit werde etwa das Hotel Kobenzl geprüft.