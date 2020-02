500 ABC-Soldaten verfügbar

Am Donnerstag will sich die Regierungspolitikerin beim ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg (Niederösterreich) persönlich ein Bild von den Vorbereitungen machen. Dort wird - auch für Medien - unter anderem über den Ablauf eines möglichen Einsatzes informiert. In fünf Kompanien sind 500 ABC-Soldaten beim Bundesheer verfügbar. Sie können für die Dekontamination von Gesundheitspersonal, das Kontakt mit infizierten Personen hatte sowie die Dekontamination von Infrastruktur wie Schulen, Straßenbahnen oder Kindergärten sorgen. Die Einsatzbereitschaft der ABC-Abwehrtruppe ist hoch, denn für sie kann der Ernstfall jede Minute eintreten, informiert das Bundesheer auf seiner Homepage.