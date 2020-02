Infizierte mit dem Auto angereist

Bei den beiden 24 Jahre alten Patienten handelt es sich um ein Pärchen aus der Gegend um Bergamo, das am Freitag mit dem Pkw nach Innsbruck gereist war. Die beiden Italiener wurden in der Innsbrucker Klinik isoliert und stehen derzeit unter Beobachtung. Beide seien „sehr kooperativ“ und „in einem guten Zustand“, erklärte Günter Weiss, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin II. Die Frau hatte am Samstag leichte Symptome und am Sonntag leichtes Fieber. Ihr Freund hatte am Sonntag leicht erhöhte Temperatur und an den folgenden zwei Tagen leichtes Fieber. „Seit heute (Dienstag, Anm.) sind beide wieder fieberfrei“, erklärte der Mediziner.