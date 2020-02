Challenge heißt Herausforderung. In den sozialen Netzwerken sind Challenges sehr beliebt. Als Spiele mit zum Teil absurden Aufgaben. Auch die Aktion „plusminus“ von Katholischem Familienverband, Katholischer Jugend und der Suchtpräventionsstelle des Jugendrotkreuzes (kontakt+co) ist eine Challenge. Eine gute! Eine, in der es um das Wesen des Fastens geht. „Im Titel haben wir bewusst das Plus hineingenommen. Es geht nicht nur um Verzicht, sondern auch um ein Mehr an Begegnung, Achtsamkeit, Freude“, fasst Richard Kleissner vom Familienverband der Diözese Innsbruck die Intention zusammen. Phillip Tengg von der Katholischen Jugend nickt und formuliert jene zwei Fragen, die sich jeder zum Auftakt der Fastenzeit stellen kann: „Brauche ich, was ich habe? Habe ich, was ich brauche?“ Diese zwei Fragen sind der Leitfaden. Für die Umsetzung haben die Projektpartner spannende „Hausaufgaben“ für die ganze Familie erarbeitet.