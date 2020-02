2015 erhielt die Freiheitliche Wirtschaft in Tirol 10,46 Prozent. Welche Chancen rechnen Sie sich bei dieser Wahl aus?

An Prozentzahlen will ich mich nicht festhalten. Wir sind sehr zuversichtlich, weil wir in fast allen Fachgruppen antreten können und auch – trotz der schwierigen Situation mit der FPÖ – sehr großen Zuspruch erhalten. Vor allem haben wir sehr viele junge Kandidaten, durch die es eine ganz andere Dynamik gibt.