Trotz seltener Krankheit weiterhin lebensfroh

Doch Grieb blickt positiv in die Zukunft: Er schrieb ein Buch über sein Leben („Aufgeben, was ist das?“), gründete eine Selbsthilfegruppe und ist weiterhin aktiver Sportler. Sylvia Bösch, Leiterin des Zentrums für Bewegungsstörungen, weiß aus Erfahrung: „Es ist essenziell, sich auszutauschen und Selbstvertrauen zu haben.“ Anlässlich des Tages der seltenen Krankheiten veranstaltet das ZSKI am 28. Februar um 17.30 Uhr in der Frauen- und Kopfklinik einen Filmabend. Grieb meint: „Jeder Mensch hat ja ein Gebrechen - die einen mehr, die anderen weniger. Man sollte einfach immer versuchen, das Beste aus seiner Situation zu machen.“