„Wenn in Europa gespart werden muss, weil auch Österreich nicht ausreichend zum EU-Budget beitragen will, steht die Investierung in den Brenner Basistunnel auf der Kippe“, warnte die EU-Abgeordnete der NEOS, Claudia Gamon, vor den Vorhaben des Bundeskanzlers bei ihrem Besuch am Dienstag in Innsbruck. Mit im Gepäck hatte sie noch drei weitere Anliegen.