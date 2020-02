Nach den ersten beiden bestätigten Coronavirus-Fällen in Österreich verspricht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „alle Maßnahmen, um eine Ausbreitung bestmöglich zu verhindern“. Oberstes Ziel sei der Schutz der österreichischen Bevölkerung sowie alles zu unternehmen, „um so weit als möglich zu verhindern, dass es hier zu einer weiteren Ausbreitung kommt“, so Kurz am Rande seiner London-Reise.