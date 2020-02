In der Abfahrt ist Puchner nicht fürs Weltcupfinale in Cortina qualifiziert. Im Super G hätte sie als aktuell 23. in der Disziplinenwertung (bei 25 Qualifizierten) eine Chance - außer sie wird in La Thuile von zwei Konkurrentinnen überholt. Dann ist ihre Saison ohnehin vorbei. Die Zeit überbrückt sie nun mit Therapie und Kondi-Training. In der Hoffnung, dass sich das „beleidigte“ Bein etwas beruhigt.