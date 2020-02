Der Unfall war am Samstag gegen 13 Uhr passiert. Gratzer vulgo „Hallerbauer“ fuhr mit einem zweispännigen Pferdefuhrwerk auf einer abschüssigen Privatstraße Richtung Stadtgebiet. Beim Bremsen stellte sich der Wagen quer und die Pferde gingen durch. Der Senior dürfte zwischen Kutschenbock und Pferde gefallen sein. Gratzer wurde einige Meter mitgeschleift und vom eigenen Pferdewagen überfahren. Der 72-Jährige wurde ins örtliche Klinikum Bad Ischl eingeliefert, wo er um 16 Uhr verstarb. Der Trauergottesdienst findet am Freitag in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl statt.