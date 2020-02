So reinigen Sie Ihre Hände richtig!

So reinigen Sie Ihre Hände richtig: Zunächst unter fließendes Wasser halten. Dann von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk gut mit Seife (20 bis 30 Sekunden lang) einschäumen. Danach abspülen. Anschließend sorgfältig abtrocknen, am besten mit Einmalhandtüchern. Zu Hause sollte jeder sein persönliches Handtuch benutzen, da die Keimgefahr im Stoff lauert.