Heuer sechster Mord an Frau?

Es könnte dies bereits der sechste Frauenmord in diesem Jahr sein. Erst am Sonntag war eine 34-jährige Oststeirerin in ihrem Haus erschossen worden. Als Tatverdächtiger gilt ihr früherer Lebensgefährte, vor dem sie in panischer Angst gelebt haben dürfte.