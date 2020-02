Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am späten Nachmittag zu Gast bei Premierminister Boris Johnson in London. Er erwartet dabei in der Downing Street „keine einfachen Verhandlungen“ über die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien nach dem Brexit. Das sagte er am Dienstag gegenüber Journalisten vor seinem Abflug nach London.