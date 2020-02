2006 geht Benni Raich als Topfavorit in die Olympischen Spiele. Zunächst kann er die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen: In der Kombination fädelt er in Führung liegend ein, im Super-G wird er nur Zwanzigster. Im Riesenslalom-Bewerb schlägt jedoch seine große Stunde: Mit sieben Hundertstel Vorsprung auf den Franzosen Joel Chenal krönt sich Benni Raich zum Olympiasieger. Und nur fünf Tage später, am 25. Februar 2006, gewinnt er im Slalom vor seinen Landsleuten Reinfried Herbst und Rainer Schönfelder gleich seine zweite Goldene.