Wiener Linien suchen neue U-Bahn-Stars

In sieben großen Stationen gehören die U-Bahn-Stars schon zum Inventar. Über 50 Musiker treten etwa am Westbahnhof, Karlsplatz, Stephansplatz, Praterstern oder in der Neubaugasse auf. Das Projekt, das sich Stadträtin Ulli Sima aus Großstädten wie London abgeschaut hat, um für eine freundliche Atmosphäre in den U-Bahn-Stationen zu sorgen, erweist sich als voller Erfolg.