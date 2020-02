Werden Grenzen geschlossen?

Gerüchte, dass die Grenzen geschlossen werden, schüren die Hysterie unter den Touristen. Auch Einheimische werden immer vorsichtiger - viele Verkäufer bei Obstständen und Kiosken tragen Masken. Nach einem Fehlalarm am Montag werden nun Vorsorgemaßnahmen in der ganzen Stadt getroffen. Aschbacher: „Wir wollten am Heimweg noch einen Stopp in Venedig einlegen, überlegen nun aber auch, schon früher nach Hause zu fahren."