Nur wenige Tage später, am 11. März, erscheint mit „Ori and the Will of the Wisps“ der Nachfolger des gefeierten österreichischen Puzzle-Plattformers „Ori and the Blind Forest“ für PC und Xbox One. Neben einer neuen Story, die Oris wahres Schicksal offenbart, können sich Gamer auch auf neue Charaktere und ein neues Kampfsystem freuen.